Elezione Presidente della Repubblica: dopo la sesta fumata nera, si vota ancora

Sky Tg24 – Elezione Presidente della Repubblica – Dopo la sesta fumata nera, oggi si vota per la settima volta.

Le novità di oggi, dopo la fumata nera oggi si vota per la settima volta:

“Al via nell’Aula della Camera il settimo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. La maggioranza richiesta è quella assoluta, pari a 505 voti. Si va verso un nuovo giro di schede bianche. Stamattina si sono susseguite le riunioni dei partiti e il tavolo di maggioranza, presenti Letta, Speranza, Salvini, Tajani, Renzi, unico assente Conte. I leader hanno convenuto di aggiornare più tardi in mattinata il vertice di maggioranza. Nella notte vertice di Fi coi centristi: sostegno a Casini. Salvini preme per un presidente donna. Belloni bocciata da Iv. Non passa la Casellati. Valanga di voti per Mattarella. La Corte costituzionale elegge oggi il suo nuovo presidente: Amato in pole. Patroni Griffi giurerà come giudice costituzionale”.

