ESCLUSIVA FA – Francesco Borrelli: “Sindaco di Napoli? I cittadini devono sostenermi. La Campania ha gestito al meglio l’emergenza Covid”

Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di forzazzurri.net.

Secondo quanto dichiarato da De Luca, in Campania sono stati fatti dei miracoli nella gestione dell’emergenza Covid. Tu cosa ne pensi?

“La Campania, è stata oggetto di attacchi mediatici mai visti. Nonostante tutto, la nostra regione è quella che ha avuto il minor numero di decessi rispetto a quello degli abitanti. Noi siamo reduci da 12 anni di commissariamento della Sanità, dove di volta in volta venivano diminuiti i fondi per questo settore. In merito a quest’ultimo aspetto, tutto ciò avveniva perchè esiste una legge fatta dalla Lega, mai modificata negli anni, che imponeva che l’importo dei finanziamenti avessero alcuni parametri. Sotto quest’aspetto è stato fatto un miracolo. Detto ciò, per diventare i primi della classe credo ci sia bisogno di molto altro ancora. Perchè, è vero che in 12 anni ci sono stati molti tagli, ma la colpa è della nostra classe dirigente di allora che ha compiuto ladrocini e mosse sbagliate che poi ci hanno portato a tutto questo.”

Nell’ultimo fine settimana, si sono registrati tanti assembramenti in giro per la Campania. In vista del possibile passaggio in zona gialla, cosa pensi possa succedere?

“Voglio precisare una cosa, se le leggi lo prevedono è un diritto legittimo del cittadino uscire. Ma il tema è un altro, io vedo una parte della popolazione che è poco responsabile. Credo, che se tu esci e per strada vedi assembramenti sarebbe meglio cambiare zona o andare da un’altra parte. Poi ci sono quelli che battagliano per aperitivi, i negazionisti, i contrari alla mascherina e chi addirittura diceva che gli anziani potessero morire. Purtroppo, il coronavirus ha dimostrato quanta gentaglia egoista c’è in giro. Magari poi, sono gli stessi che si presentano in ospedale e pretendono di essere curati subito sfasciando i pronto soccorso. Questa, è una lezione importante: non esistono Nord e Sud, ci sono persone che rispettano le regole mentre altre pensano solo a loro stessi. Detto questo, noi abbiamo anche un altro problema. Ovvero: che la provincia di Napoli ha la più alta densità di popolazione al mondo, seconda solo ad Hong Kong e ad alcune province asiatiche. Gli assembramenti, sono dovuti anche al fatto che siamo in tanti in spazi relativamente piccoli.”

Napoli, nel 2021, sarà chiamata alle urne per eleggere il nuovo Sindaco. Cosa ti auguri, affinché chi venga eletto possa cambiare il volto alla nostra città?

“In tutta onestà, io non credo più a coloro che dicono di poter effettuare un cambiamento totale. Ho sentito persone che molte volte hanno annunciato le più grandi rivoluzioni, che poi si sono comportate peggio dei loro predecessori. In questo momento storico, credo che il futuro di Napoli sia da riorganizzare attraverso l’ordinarietà e la quotidianità. Abbiamo bisogno di amministratori che di dedichino alla città h24, al minimalismo. Io stesso, ogni giorno ricevo centinaia di segnalazioni in merito a tante cose che non vengono fatte. Non si è in grado di tenere pulite le strade della nostra città, non viene fatto una pulizia delle caditoie, non si è trovato il modo di verbalizzare persone che parcheggiano in doppia o terza fila oppure che sostano le loro auto sugli scivoli dedicati ai disabili. In più, gli amministratori del futuro devono rigare dritti loro per primi dando così l’esempio ai cittadini. Inoltre, bisogna anche dare più poteri alle Municipalità. Oggi fare il consiglio ha due risvolti: ci sono i nulla facenti, che prendono uno stipendio senza mai lavorare. Poi ci sono i volenterosi, che provano a portare a termine i progetti annunciati ma che non riescono mai a portarli al termine per svariati motivi. Queste persone, vengono così mortificate. Le Municipalità, non hanno mai avuto i poteri promessi e sono rimasti nel limbo.”

In futuro, ci sarà anche Francesco Borrelli tra i candidati a Sindaco per la città di Napoli?

“Questo lo decideranno i cittadini, anche perchè c’è una parte minoritaria della città che la pensa come me. D’altronde, nell’ultima tornata elettorale, sono risultato il consigliere più votato in città dopo Casillo. Nonostante io faccia parte da oltre 30 anni dei Verdi che è un piccolo partito, senza mai cambiare casacca tra l’altro, abbiamo ottenuto un’ottimo risultato. Sicuramente il consenso è stato alto a Napoli, ho preso solo mille in voti in meno rispetto al più votato. Ma è ovvio, che io non sarò mai candidato da organizzazioni o apparati di partito. Quindi, ci dovrebbe essere una mobilità spontanea da parte di una consistente fetta della cittadinanza. Onestamente non credo che i cialtroni, i delinquenti, i parcheggiatori abusivi, i camorristi facciano dei comitati pro Borrelli. Penso che questa candidatura, oggi, dipenda molto di più dai cittadini che da me. Se si vuole dare una scossa alla città, c’è bisogno di un’azione amministrativa diversa rispetto al passato. Lo dico senza buttare la croce addosso a nessuno, anche perchè ora siamo in una fase storica molto diversa dal passato. C’è bisogno di prendere posizioni nette e molto chiare in merito ad alcune situazioni. Come per esempio la storiella che è meglio fare il parcheggiatore abusivo che spacciare, oppure la filosofia del tutti ‘amma campà. Io sono per un altro tipo di posizione: buoni con i buoni e cattivi con i cattivi.”

Nelle tue numerose battaglie, sei stato sempre in prima linea contro la microcriminalità e l’abusivismo. Cosa bisogna per sconfiggere questa piaga che attanaglia Napoli?

“La microcriminalità, è sempre stata considerata come una cosa quasi legale. Negli anni, ho dimostrato che questo fenomeno è alla base della criminalità organizzata. Per esempio, quando io dicevo che i parcheggiatori abusivi erano legati alla camorra in molti mi ridevano dietro. Poi, attraverso indagini della Procura si è scoperto che dietro di loro esisteva un vero e proprio sistema criminale. Addirittura alcuni clan si spartivano le zone dove operare per trarne maggior profitto. Un esempio su tutti è lo stadio, dove oltre a dividersi le piazze di spaccio ci si spartiva anche la gestione del business dei parcheggi abusivi. Tutto questo avveniva o attraverso l’assegnazione diretta agli affiliati, oppure “affittando” una zona con relativa percentuale sull’incasso della giornata. Ho dimostrato come in alcune parti di Napoli e provincia, i guadagni da quest’attività potessero arrivare a 2\3 mila Euro. L’unico modo per sconfiggere questo tipo di fenomeno, secondo me anche quello più facilmente realizzabile, è uno soltanto: la tolleranza zero.”

