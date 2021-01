ESCLUSIVA – Napoli Primavera: tutto fatto, arriva un 2002

Spedalieri – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Il Napoli Primavera cerca rinforzi e, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra Redazione, uno lo ha individuato in difesa. Si tratta di Jonathan Spedalieri, classe 2002, in forza al Potenza in serie C nei mesi scorsi in cui con mister Somma aveva anche esordito in serie C con ottime prestazioni.

Spedalieri nelle scorse stagioni ha vissuto esperienze con le giovanili della Fiorentina fino all’Under 18 A-B con mister Aquilani prima e mister Buso successivamente.

Il futuro di Spedalieri si colora di azzurro, quindi, vedremo quanta strada riuscirà a percorrere in maglia partenopea l’ormai ex Potenza…

