ESCLUSIVA TUTTOCALCIOGIOVANILE – L’attaccante Francavilla riparte dal Grosseto

Francavilla – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Con molta probabilità il Campionato Primavera 3 ripartirà a fine febbraio (clicca qui per maggiori dettagli). Nel frattempo molte società, anche di Lega Pro, si guardano attorno per individuare qualche rinforzo.

Tra le varie società c’è anche il Grosseto che, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra Redazione, ha prelevato nelle scorse ore il giovane attaccante Jacopo Francavilla, classe 2003, in forza nella scorsa stagione nella Pianese Under 17 serie C allenata da mister Russo in cui ha segnato quasi venti reti in campionato.

Bomber da sempre, il ragazzo classe 2003 riesce ad abbinare forza e velocità, spaziando su tutto il fronte offensivo riuscendo a piazzare sempre la zampata decisiva negli ultimi metri. La sua accelerazione fulminante ha spinto i suoi tecnici a schierarlo nel tempo anche come esterno, ma la sua attitudine alla finalizzazione lo rende indispensabile nella zona centrale dell’area di rigore.

Francavilla ripartirà quindi dalla Primavera 3, un Torneo professionistico Nazionale che ha mandato in archivio nello scorso ottobre soltanto la prima giornata per poi fermarsi a causa del nuovo aumento dei casi da Covid-19.

Il Grosseto si avvarrà delle prestazioni sportive del ragazzo in prestito per 6 mesi.

Jacopo Francavilla è cresciuto nel “Capalbio calcio” in provincia di Grosseto. Dopo il biennio negli Esordienti passa all’USD Montalto nella categoria Giovanissimi. Successivamente Jacopo fa il salto di qualità giocando col Gavorrano in Under 15. Un brutto infortunio al ginocchio limita però la sua stagione segnando comunque 5 reti. Con la retrocessione del Gavorrano dopo appena 1 anno, Francavilla torna a “casa”, a Montalto di Castro e, con l’infortunio ormai alle spalle, chiude il campionato timbrando il cartellino ben 40 volte. Ormai è chiaro che per Jacopo è tempo di spiccare il volo ed una nuova occasione in Lega Pro non tarda ad arrivare con la la Pianese che gli concede una chance in Under 17 e lui non fa rimpiangere l’investimento fatto dalla compagine della provincia di Siena: agli ordini di mister Russo, il giovane Francavilla va in gol 17 volte in 16 partite esordendo anche con mister Chechi della Berretti nella stagione sempre 2019-20.

A seguito della retrocessione in serie D della Pianese, ecco che avviene il trasferimento di Francavilla al Grosseto, club attualmente in Lega Pro che ha deciso di rinforzare il reparto offensivo della Primavera 3 con l’ex Capalbio calcio…