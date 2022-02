Esposito: “De Laurentiis pensa a Belotti, lo vedrei in accoppiata con Osimhen”

Mercato Napoli, parla Paolo Esposito

Paolo Esposito, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Amore Campania. Ecco quanto dichiarato:

“Belotti operazione per il Napoli il prossimo giugno? E’ un calciatore forte, nel pieno della maturità psico-fisica. Se il Napoli lo pigliasse a zero, ovvero per un piatto di fagioli, credo sarebbe un’operazione importante per la prossima stagione. L’attaccante del Torino è forte di testa, pressa bene, tornerebbe sicuramente utile. Le percentuali dell’arrivo di Belotti a Napoli? Conoscendo il presidente Aurelio De Laurentiis credo che un pensiero lo stia già facendo. Se dovessi sbilanciarmi dico 70-80%. E’ un grosso centravanti, a me è sempre piaciuto anche perché è bravo pure in acrobazia. Lo vedrei molto bene considerando i tanti impegni che dovrà affrontare la squadra di Spalletti, e vi dirò di più, lo vedrei inoltre in accoppiata con Osimhen“.