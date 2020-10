Europa League, caso AZ Alkmaar – Da Napoli contrari: “Si rischia nuovo focolaio, non si deve giocare”

L’Az Alkmaar è alle prese con i casi interni gruppo squadra da covid-19. Della situazione hanno parlato l’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello e il responsabile tamponi SSCNapoli, Vincenzo Mirone

Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha ribadito come l’Az Alkmaar non debba partire per il capoluogo partenopeo. A “Radio Punto Nuovo”, Borriello ha dichiarato:

“I giocatori dell’Az Alkmaar vengono a Napoli per poi essere messi in quarantena? Questa è una partita che non va giocata. Il caso è stato sollevato con tanto clamore e credo che l’ASL farà qualche adempimento, ci aspettiamo qualcosa. C’è un discorso di salute che interessa anche chi non è appassionato di sport. Sembra di rivedere il caso Juventus-Napoli quando poi l’ASL è intervenuta e potrebbe ripetersi una situazione del genere, anche se sono due casi differenti; parliamo di competenze del territorio Nazionale ed Internazionale”.

Sempre a “Radio Punto Nuovo” è intervenuto anche il responsabile Tamponi Covid-19 del Napoli Vincenzo Mirone:

“Al Napoli faremo i tamponi come da protocollo e per giovedì avremo le risposte. Da tecnico riscriverei protocolli adeguati a questo periodo molto simile al primo Covid. Forse la Uefa dovrebbe intervenire visto che riguarda una partita di Europa League, esattamente come è intervenuta la Lega per quanto riguarda la questione sulla partita Juventus-Napoli”.

