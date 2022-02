Europa League – I convocati di Xavi per Napoli-Barcellona: un recupero importante

Europa League, i convocati di Xavi per Napoli-Barcellona

Europa League – I convocati di Xavi per Napoli-Barcellona. Il tecnico del Barcellona, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli al Maradona.

Importante rientro in difesa rispetto alla gara di andata: c’è Ronald Araujo. Tra gli altri assenti Depay, Ansu Fati, Lenglet, Umtiti, Sergi Roberto e Balde, oltre a Dani Alves, che non è stato inserito in lista UEFA:

I convocati di Xavi per Napoli-Barcellona

PORTIERI: Ter Stegen, Neto, Arnau Tenas

DIFENSORI: Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba, Mingueza, Araujo.

CENTROCAMPISTI: Pedri, Busquets, De Jong, Gavi, Nico, Riqui Puig.

ATTACCANTI: Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres, Dembélé, Braithwaite, Luuk de Jong.

