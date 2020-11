Europa League, Rijeka: sette giocatori positivi. Chiesto rinvio partita di campionato

Europa League

Rijeka nel caos: 7 positivi in rosa

Europa League, Rijeka, sono sette i giocatori positivi al Covid-19. Il Rijeka è il club avversario del Napoli in Europa League. Secondo quanto diffuso dai media croati il club non ha rivelato l’identità dei calciatori positivi. In conformità con il regolamento della Federcalcio croata (HNS), il Rijeka ha chiesto il rinvio della partita del 12° turno contro l’Istria 1961, in programma il 21 novembre allo Stadio Aldo Drosin di Pola.

