Koulibaly sarà il primo a rientrare: Gattuso lo schiererà contro il Milan

Rientri dalle nazionali, Koulibaly il primo degli azzurri a rientrare a Castel Volturno

Ultime calcio Napoli – Koulibaly sarà il primo degli azzurri a rientrare a Castel Volturno. L’edizione odierna di Repubblica si sofferma proprio sui rientri dalle nazionali dei calciatori del Napoli. Ecco quanto si legge dal quotidiano:

Il primo a rientrare sarà Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro è stato protagonista ieri della vittoria del Senegal con la Guinea Bissau in trasferta: l’1-0 di Sadio Mané ha sancito la qualificazione alla Coppa d’Africa. Koulibaly è stato ammonito e quindi sarà squalificato per l’ultima gara in programma a marzo contro il Congo. Ha disputato due partite con la nazionale, quindi Gattuso dovrà valutare il suo stato di forma. Sicuramente non rinuncerà al suo fuoriclasse contro il Milan che magari potrebbe fermarsi poi giovedì in Europa League con il Rijeka.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ghoulam: addio vicino. Il terzino saluterà a gennaio

Il Napoli insiste per Emerson Palmieri: discorsi avviati con il Chelsea

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Gb, i morti superano quota 52mila