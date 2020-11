Il Napoli insiste per Emerson Palmieri: discorsi avviati con il Chelsea

Il Napoli continua ad insistere per Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea.

Il calciatore è un pilastro della Nazionale di Mancini ma con i blues fatica a trovare spazio. Gli azzurri vorrebbero prenderlo per colmare la lacuna sulla corsia sinistra. Per questo, come riportato da Repubblica l’idea sarebbe quella di imbastire una trattativa in stile Bakayoko, ovvero con un prestito secco, formula che starebbe bene anche ai londinesi.

