Ex Vicepres.Palermo consiglia Dybala” Vai al Napoli per ritrovare il calore umano, la Juve non ti rispetta”

L’ex Vicepres. del Palermo Guglielmo Miccichè è intervenuto a Radio Punto Nuovo, rilasciando alcune dichiarazioni su Dybala. Di seguito le sue parole:

“Dybala fu molto vicino a vestire l’azzurro, lo furono molti giocatori del Palermo. Anche Pastore, ci fu un momento in cui ce lo chiese il Napoli. Poi però la richiesta del PSG fu considerata obiettivamente migliore. Oggi per Dybala sarebbe importante andare in una squadra come il Napoli perché ha bisogno di calore umano, affetto, proprio quello che dà una società meridionale. Potessi parlare con Paulo gli consiglierei di andare al Napoli. Alla Juve non è rispettato, non è veramente amato, lui ha bisogno di tutt’altro ambiente. A Palermo era ‘u picciriddu, amato da tutta la città. Il pubblico lo adorava e faceva la differenza. Cosa che non accade a Torino, dove non è amato e rispettato come dovrebbe e che ritroverebbe se andasse al Napoli”.

