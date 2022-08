La Gazzetta dello Sport – Fabian escluso: aspetta il Psg o rischia di finire fuori rosa.

Fabian Ruiz escluso, il suo futuro è in bilico. Secondo il quotidiano, lo spagnolo rischierebbe di fare la fine di Milik nel 2020 e rimanere fuori rosa per andare in scadenza a giugno del prossimo anno.

“Il messaggio di De Laurentiis è potente: a questo punto parta, destinazione Psg, e se l’affare non andasse in porto firmi il rinnovo di contratto col Napoli, perché se resta a scadenza rimarrà tutta la stagione fuori squadra, stante così le cose starebbe fuori anche dalla lista di Champions. Lo stesso Spalletti, estimatore dell’andaluso, dopo la vittoria di Verona è stato duro, sposando la linea del club”.

