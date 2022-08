Fabian Ruiz al Psg: “É fantastico iniziare questa nuova avventura con i migliori giocatori del mondo”

Prime parole di Fabian Ruiz da nuovo calciatore del Psg

Fabian Ruiz ha commentato con grande gioia il suo trasferimento al Paris Saint-Germain. Queste le parole dell’ex Napoli pubblicate sui social del club francese:

“Sono felice di unirmi al Paris Saint-Germain. È fantastico per me iniziare questa nuova fase della mia carriera e sono orgoglioso di entrare a far parte di uno dei migliori club d’Europa con i migliori giocatori del mondo. È una sfida davvero entusiasmante”

