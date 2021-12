Fabiano Santacroce: “Juan Jesus mi ha sorpreso, Fazio? Io non lo prenderei”

L’ex difensore azzurro dice la sua su Juan Jesus e Federico Fazio

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso del suo intervento ha parlato dell’impatto di Juan Jesus sulla retroguardia azzurra e sul possibile arrivo a Napoli di Federico Fazio.

Queste le sue parole:

“Non pensavo che Juan Jesus potesse avere un impatto di questo tipo, invece sta bene, è in forma e sta dando il suo contributo alla causa. Fazio? Non andrei a prendere uno come lui se fossi nel Napoli. Credo che la società cercherà un profilo giovane che possa crescere in azzurro”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Due positivi nel gruppo squadra Juventus

UFFICIALE – Osimhen fuori dalla Coppa d’Africa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sequestrate tre tonnellate di cocaina in porto Gioia Tauro