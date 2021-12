Rrahmani: “Questo il miglior anno della mia carriera, Napoli? Lottiamo per lo Scudetto”

Il difensore azzurro parla del suo 2021 e degli obbiettivi del Napoli per questa stagione

Amir Rrahmani, difensore del Napoli recentemente premiato come miglior giocatore del Kosovo, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Gazeta Blic.

Queste le sue parole:

“E’ stato un anno di successi a livello personali, credo sia il miglior anno della mia carriera fino a questo momento ma ovviamente c’è ancora molto spazio per migliorarmi. Obiettivi di squadra? A Napoli saremo in lotta fino alla fine per vincere il campionato, è molto difficile, tuttavia ci sono molte partite. In definitiva spero che sarà un altro anno di successi, ancora più di quest’ultimo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Due positivi nel gruppo squadra Juventus

UFFICIALE – Osimhen fuori dalla Coppa d’Africa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sequestrate tre tonnellate di cocaina in porto Gioia Tauro