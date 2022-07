Castel di Sangro – caro biglietti, il sindaco: “Proverò a parlare con ADL”

Continua a tenere banco il caso relativo all’altissimo prezzo per i biglietti delle amichevoli a Castel di Sangro

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha parlato del caro biglietti per le amichevoli del Napoli nel corso della trasmissione “Tutti in Ritiro”, in onda su Canale 21:

Queste le sue parole:

“I prezzi delle amichevoli del Napoli li abbiamo saputi a mezzo stampa, non li abbiamo concordati con la società. Proverò a parlare con De Laurentiis per le prossime amichevoli, ma mi sembra difficile un cambio dei prezzi perchè la prevendita è già partita”.

