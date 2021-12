Cagliari: mandato d’arresto per Nahitan Nandez

Dall’Uruguay arrivano pessime notizie per il calciatore del Cagliari

Nahitan Nandez, centrocampista dell’Uruguay e del Cagliari, è stato denunciato dalla sua ex compagna, Sarah García Mauri, per violenza domestica, psicologica e patrimoniale. a riportarlo è Telemundo. Stando a quanto si legge, dopo che la Procura del quarto distretto di Maldonado ha disposto il suo arresto gli agenti di Polizia si sono diretti verso la sua abitazione, a rispondere è stata la madre, la quale ha spiegato alle forze dell’ordine che il figlio aveva già lasciato l’Uruguay per tornare in Italia. Al momento il giocatore si trova nelle sua abitazione in Sardegna, in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Due positivi nel gruppo squadra Juventus

UFFICIALE – Osimhen fuori dalla Coppa d’Africa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sequestrate tre tonnellate di cocaina in porto Gioia Tauro