Calciomercato, il Napoli chiude per Tuanzebe. Affare in dirittura d’arrivo

Calciomercato, Tuanzebe a un passo

Axel Tuanzebe è ormai ad un passo dal Napoli, l’accordo con il Manchester United è in dirittura d’arrivo. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, i due club hanno trovato l’intesa per il trasferimento in prestito del difensore inglese. La formula è quella del prestito secco oneroso, con eventuale riscatto a favore del club azzurro da concordare in seguito. L’ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.

