Fantacalcio, i consigli per la prossima giornata di campionato

Fantacalcio, consigli su chi schierare

Il mometo di schierare la formazione al fantacalcio si avvicina, ecco tutti i consigli per il prossimo turno di campionato.

PORTIERI

Handanovic (Inter – Spezia)

Grande momento di forma per il portiere nerazzurro, contro la Spal buone opportunità di restare imbattuto.

Montipò (Benevento – Genoa)

I giallorossi affrontano uno degli attacchi meno prolifici del campionato, buona occasione per portare a casa un bonus.

Szczesny (Parma-Juventus)

Contro un attico non particolarmente efficace, il portiere bianconero potrebbe regalare un bonus.

DIFENSORI

T.Hernandez (Sassuolo-Milan)

Il terzino del Milan sta vivendo un ottimo momento di forma, schierarlo è quasi un obbligo.

Augello (Sampdoria-Crotone)

Rivelazione dei blucerchiati in questo avvio di stagione, la media voto è dalla sua parte.

Letizia (Benevento-Genoa)

Grande avvio di campionato per l’ex Carpi, dopo il goal contro la Juventus il suo rendimento ha continuato a salire. Da schierare.

CENTROCAMPISTI

Kulusevski (Parama-Juvntus)

Contro la sua ex squadra, il talento svedese torna titolare nel tridente offensivo dei bianconeri. Occasione per andare in bonus.

Zielinski (Lazio-Napoli)

Il polacco sta vivendo un momento d’oro, gli manca solo il goal. Contro una Lazio in emergenza, può arrivare il suo sigillo

Malinovkyi (AtalantaRoma)

Il fantasista ucraino torna titolare in campionato, contro la Roma che offre spazi può essere decisivo

ATTACCO

Lautaro Martinez (Inter-Spezia)

La punta argentina non segna da tanto in campionato, contro lo Spezia può essere l’occasione giusta per sbloccarsi.

Belotti (Torino-Bologna)

Nonostante il momento no della sua squadra, il gallo Belotti sta segnando con una certa regolarità. Contro il Bologna, occasione per continuare la sua striscia positiva.

Caputo (Sassuolo-Milan)

Ciccio Caputo torna finalmente a disposizione di De Zerbi, contro un Milan in difficoltà difensiva potrebbe tornare al goal.

