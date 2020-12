Sentenza Juventus-Napoli, possibile accoglimento parziale del ricorso

Juventus-Napoli, la sentenza si avvicina

La sentenza riguardante il caso di Juventus-Napoli si avvicina, con un possibile copo di scena. Secondo quanto riportato da Repubblica, ci potrebbe essere una ccoglimento parziale del ricorso presentato dal club azzurro. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Il Coni in linea teorica potrebbe anche accettare l’impianto difensivo del Napoli rimandando la decisione nuovamente alla Corte d’appello sportiva che avrebbe una composizione diversa rispetto a quella del 9 novembre scorso. l ricorso del Napoli ovviamente potrebbe pure essere rigettato, ma non si può escludere neanche un accoglimento parziale, scindendo la penalizzazione in classifica dal 3- 0 al tavolino. Il – 1 è sempre stato considerato una pena accessoria, legata cioè al 3- 0, ma la situazione adesso potrebbe cambiare.”

