Lazio-Napoli, Fabian torna titolare. Possibile chance per Elmas dal primo minuto

Lazio-Napoli, le probabili formazioni

In vista della sfida contro la Lazio all’Olimpico, Gattuso potrebbe effettuare qualche cambio rispetto alla formazione scesa in campo a San Siro. In porta confermato Ospina, con Manolas e Koulibaly che formeranno la coppia centrale. Mario Rui agirà sulla sinistra, con Di Lorenzo che dovrebbe spuntarla su Hysaj ancora non in forma. A centrocampo possibile ritorno da titolare di Fabian Ruiz, che sostituirà Demme al fianco di Bakayoko. In attacco scelte quasi obbligate, con Mertnes infortunato, Osimehn ancora fuori e Insigne squalificato. Al centro dell’attacco toccherà a Petagna, con Zielinski alle sue spalle. A destra ci sarà Lozano, mentre a sinistra e ballotaggio tra Politano ed Elmas.

Napoli 4-2-3-1 : Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna.

