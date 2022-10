FantAzzurri – La trasmissione su fantacalcio di ForzAzzurri.net

FantAzzurri: la trasmissione basata sul gioco del fantacalcio ed ideata dalla redazione di ForzAzzurri.net.

FantAzzurri è una trasmissione ideata da ForzAzzurri.net incentrata sul fantacalcio. Quest’ultima va in onda ogni venerdì alle ore 18:30 ed è possibile vederla sulla pagina facebook di “ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli”. La durata della trasmissione è di circa 20 minuti, il fantacalcio è certamente l’argomento centrale ma non l’unico. Si parlerà infatti anche del campionato di Serie A, e del percorso delle venti squadre che ne fanno parte. Non mancheranno i consigli su chi schierare in campo ad ogni giornata, dalla scelta tra i pali al reparto offensivo.

La trasmissione FantAzzurri vi farà compagnia per tutta la durata della stagione calcistica. A presentarla ci sarà il redattore Elio Di Napoli, che ogni sera sarà insieme ad un altro membro della redazione ed insieme si impegneranno a dare i consigli migliore a tutti i fantallenatori.

