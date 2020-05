Fase 2 – Rientri dal Nord, sono già 18 i positivi

Nella prima giornata della fase 2, molte persone hanno fatto ritorno in Campania, l’esito dei controlli.

Il primo giorno di controlli sulle persone rientrate in Campania vede già 18 positivi al COVID-19, la ricostruzione di fanpage.it:

“Controlli a tappeto per i rientri in Campania in queste prime ore di Fase 2 dopo il lockdown durato due mesi dell’intero paese. E dai primi controlli è emersa la positività, ai test rapidi, di diciotto persone che sono così passate al tampone vero e proprio. Tre di queste, sono risultate essere falsi positivi: l’esito è stato negativo. Le altre quindici attendono invece i risultati che arriveranno, verosimilmente nelle prossime ore. I diciotto casi sono emersi dai controlli effettuati tra i sei caselli autostradali e le stazioni ferroviarie di Caserta dal personale dell’Azienda Sanitaria Locale casertana.

Sono stati, complessivamente, 180 i test effettuati sulle persone fermate quest’oggi: si tratta di coloro i quali avevano una temperatura superiore ai 37.5 gradi e per i quali dunque è scattato il test rapido dopo quello del termoscanner. Di queste 180 persone, tutte provenienti da altre regioni, 18 sono quindi risultate positive: i test rapidi, tuttavia, evidenziano la presenza di anticorpi nel sangue e non quella del coronavirus vero e proprio, e dunque per tutti i diciotto è scattato l’obbligo del tampone vero e proprio. Ma per tre di loro, l’esito è stato negativo: non erano affetti dal coronavirus. Per gli altri quindici positivi ai test rapidi, si attendono invece i risultati delle analisi dei tamponi che arriveranno nelle prossime ore. Si tratta dunque, di una percentuale di positività (ai test rapidi) di 18 persone sulle 180 che avevano temperature superiore ai 37.5 gradi: il 10% dunque del totale. Analoghi controlli, quest’oggi, anche a Napoli, soprattutto nei pressi della stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi.”

