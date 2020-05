Alvino:”Archiviare quel fascicolo è qualcosa che grida vendetta, Napoli scippato”

Carlo Alvino esprime la sua opinione in merito allo scandalo di Inter-Juve, attacco a Pecoraro

Nel corso della diretta della trasmissione Radio Goal, è intervenuto in diretta Carlo Alvino il quale ha espresso il suo pensiero in merito alle polemiche degli ultimi giorni che riguardano Inter-Juventus. Il noto giornalista ha poi attaccato anche Pecoraro, reo di non aver diffuso subito la notizia della scomparsa dell’audio relativo all’episodio della mancata doppia ammonizione di Pjanic. Ecco quanto dichiarato: “E’ cresciuta la rabbia perché archiviare quel fascicolo è qualcosa che grida vendetta, bisognerebbe chiedere a Pecoraro perché è andato in archiviazione. Pecoraro si è dimesso per motivi non ancora chiariti, ma doveva minacciare le dimissioni per quell’episodio, divulgando il misfatto in conferenza stampa. Mi sarei aspettato una presa di posizione diversa al momento giusto, non due anni dopo. Farlo ora non fa bene a nessuno, è aumentata solo la rabbia e la convinzione che quel campionato al Napoli è stato scippato”.

