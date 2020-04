Fase 2, Ruotolo invita alla calma:”Visto cosa succede in Germania?” [FOTO]

Sandro Ruotola predica prudenza sulla fase 2 e lancia un appello

Attraverso il suo profilo Twitter, Sandro Ruotolo ha inviato tutti a non avere troppa fretta di arrivare alla fase 2 che si appresta ad avviarsi in Italia. Il noto giornalista ha invitato tutti alla calma, dopo aver visto cosa accaduto in Germania dove ci sono stati nuovi contagi dopo aver allentato le restrizioni. Questo il suo tweet: “A quelli del “liberi tutti”, avete visto cosa è successo in Germania? Hanno allentato i cordoni e sono ripresi i contagi. Sappiatelo”.

#FaseDue #coronavirus a quelli del “liberi tutti”, avete visto cosa è successo in Germania? Hanno allentato i cordoni e sono ripresi i contagi. Sappiatelo. — sandro ruotolo (@sruotolo1) April 28, 2020

