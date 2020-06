Fedele: “Gattuso ha rivitalizzato Maksimovic. Lozano buon giocatore che non si è adattato, su Milik…”

Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live per dire la sua sulle tematiche di casa Napoli: “Molti si fanno condizionare dal risultato, la verità è che Lozano è un buon giocatore che non si è integrato. Pure per Milik, poi tirano in ballo medie e quanto altro ma il discorso è più complesso.

Il Napoli ha una buona panchina, con le 5 sostituzioni però ogni allenatore può cambiare mezza squadra quindi vuol dire che vivremo un finale di stagione che sfugge a qualsiasi previsione. Sarri aveva mandato Maksimovic in Russia. Gattuso lo ha rivitalizzato ma ogni allenatore ha le sue idee e il suo credo che e lo stesso che ha voluto Demme in mediana che ha cambiato la stagione”.

