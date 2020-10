Federico Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus

Federico Chiesa passa alla Juve, alla Fiorentina circa 50 milioni

Federico Chiesa va alla Juventus. Il giocatore, ormai ex viola, vestirà di bianconero. La trattativa tra le due squadre si chiude attorno ai 50 milioni.

Ci siamo, Federico Chiesa sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. Non ci sono mai stati dubbi: l’esterno italiano voleva vestire il bianconero e così sarà. Il club campione d’Italia sta ultimando gli addii di Douglas Costa, verso il Bayern Monaco, e De Sciglio, verso il Lione così da poter accogliere Chiesa.

L’intesa è praticamente totale: mancava l’accordo per il rinnovo del contratto con la Fiorentina, propedeutico al prestito biennale, e le parti hanno deciso di venirsi in contro.

Federico Chiesa diventerà dunque un giocatore della Juventus per una cifra complessiva di circa 50 milioni di euro e sbarcherà a Torino in prestito biennale con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni (piuttosto facili da raggiungere). Andrea Pirlo avrà dunque il suo nuovo esterno per il 3-4-2-1. Sono attesi adesso gli ultimi passaggi formali per il via libera come riportato da Calciomercato.it

