Feltri punge De Magistris: “Virus nel cervello? A lui invece manca”

Attraverso l’edizione online del giornale che dirige, Vittorio Feltri risponde alle parole del sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

Sul portale liberoquotidiano.it le parole di Vittorio Feltri in risposta a De Magistris nel corso di un’intervista rilasciata all’Adnkronos. Non c’è dunque fine alla polemica, nonostante l’iniziativa dell’Ordine dei Giornalisti, continua il botta e risposta tra detrattori e difensori del Sud:

““Il sindaco De Magistris dice che io ho il virus nel cervello. Segno che ho un cervello, che a lui manca”. Un Vittorio Feltri tagliente risponde al primo cittadino di Napoli, che ha ingaggiato una polemica strumentale contro il direttore di Libero per le frasi travisate sui meridionali. “Mi sono limitato a dare un’occhiata ai dati Istat – ha spiegato Feltri all’Adnkronos – dicono che la Lombardia ha un reddito procapite di 37mila e rotti euro, mentre la Campania 19mila. Quindi mi sembra evidente che la Campania sia economicamente inferiore, non è contestabile”. La polemica è scoppiata per l’interpretazione errata delle frasi del direttore di Libero: “Loro hanno interpretato la cosa per andarmi contro, per polemica, perché sono antipatico e hanno pensato che io misurassi il livello dei loro cervelli anziché quello dei loro portafogli. Se tu citi una frase decontestualizzata dal discorso generale – ha concluso Feltri all’Adnkronos – puoi attribuire alla frase qualsiasi significato. La realtà però è quella che dico io”.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – De Luca: “La movida? Ma allora sei scemo?!”

Mario Giordano:”Feltri? Non condivido il suo pensiero ma lo inviterò ancora” [VIDEO]

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: Piemonte, numero contagi alto ma record guariti

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts