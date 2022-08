Fifa 23: scaduto il contratto con EA Sports, il Napoli cambia nome e logo

Il Napoli cambia nome, logo e divise su Fifa 23

È scaduto il contratto del Napoli con il videogioco EA Sports FIFA. Nelle ultime ore sono trapelate online diverse immagini e video ufficiali del videogioco Fifa 23, in uscita a fine settembre. Il club partenopeo, da qualche anno, ha stretto un accordo esclusivo con il diretto concorrente E-Football (precedentemente chiamato Pro Evolution Soccer). Quello della casa produttrice KONAMI sarà quindi l’unico videogioco di simulazione calcistica ad avere logo, maglie e nome ufficiali. Accadde lo stesso con la Juventus che per qualche anno diventò Piemonte FC, salvo poi tornare su Fifa nella prossima edizione del gioco in uscita a fine settembre.

Questo il nuovo logo degli azzurri sul gioco delle EA:

