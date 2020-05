FIGC – Nasce il pool ispettivo per il rispetto del protocollo

La FIGC ha istituito in pool ispettivo per il rispetto del protocollo sanitario da parte del club.

Il pool ispettivo della FIGC sarà alle dirette dipendenze del procuratore federale, a riportarlo è Calcio&Finanza:

“La Figc da oggi ha attivato un pool ispettivo della Procura federale che avrà il compito di verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli sanitari della Federazione, così come sono stati approvati dal Governo. L’organismo, che è alle dirette dipendenze del procuratore, verificherà che gli allenamenti dei club professionistici a oggi individuali e dal ‪18 maggio in gruppo, vengano svolti secondo quanto previsto dai Protocolli indicati.

Una decisione che, probabilmente, nasce dalle notizie relative alle partitelle fatte svolgere dalla Lazio durante gli allenamenti. Partitelle che, stando al protocollo sanitario attualmente in vigore, sono vietate in quanto è permesso soltanto l’allenamento in forma individuale anche per gli sport di squadra.

In attesa del via libera agli allenamenti collettivi, dato per il 18 maggio, la Lazio si è portata avanti con il lavoro, iniziando già con queste mini partitelle da 3 vs 3 di 4-5 minuti.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, come viaggiare in aereo: tutti i dettagli

Coronavirus, ecco il bonus vacanze: come funziona e a chi è destinato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marinaio accoltella due colleghi

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts