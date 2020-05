Ripartenza Serie A – Secondo Malagò quasi certa la data del 13 giugno

Il portale gianlucadimarzio.com riporta le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò in merito alla ripartenza della Serie A.

Malagò si è sbilanciato notevolmente sulla data del 13 giugno:

“Ci sono il 99,9% di possibilità che il campionato riprenda il 13 giugno”, queste le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò in diretta a Rai Radio 2. “Si sta facendo di tutto per ricominciare, per mettere il sistema in condizione di ripartire. Per sapere poi quante chance ci sono che il campionato finisca bisognerebbe avere la palla di vetro. Questo è il vero rischio, l’ho detto due mesi fa con serenita’”.

Bundesliga e Olimpiadi, le parole di Malagò

Malagò si è anche soffermato sulla questione Bundesliga. Il campionato tedesco ripartirà questo weekend: “In Germania hanno fatto un accordo con i calciatori se le cose non riescono a chiudersi. Nel caso italiano l’obiettivo è quello di cominciare. E’ un questione culturale”. Non solo calcio, il presidente del Coni ha parlato anche dell’eventuale ripresa degli altri sport: “Più si va avanti e più si ha certezza che tutto verrà fatto al meglio. C’è una dinamica spaventosa che riguarda gli incroci dei calendari di varie manifestazioni, non solo sportive, e anche i palinsesti dei grandi network che hanno pagato molti soldi per i diritti televisivi”.

