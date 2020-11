Andrea Piatto, politico, juventino, ricorda Maradona

Andrea Piatto, politico, juventino, ricorda Diego Armando Maradona

Andrea Piatto , è un politico di una città in provincia di Napoli, precisamente Acerra, dove riveste la carica di presidente del Consiglio Comunale.

Piatto, oltre a essere noto per le sue battaglie ambientaliste, spicca anche per la sua fede juventina. Nonostante ciò, ha sempre riscosso tanti consensi (candidato che ha raccolto il maggior numero di voti alle ultime elezioni comunali, ndr), segno che la sua onestà intellettuale fa superare anche ai tifosi partenopei più integralisti questa “insana” passione che, per alcuni, potrebbe suonare come un’offesa.

In un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook, il presidente Piatto, ci ha tenuto a ricordare Diego Armando Maradona e lo fatto con il suo solito stile:

Ero alla Mostra d’Oltremare con Mimmo Pagliara. Poco prima delle 22, termine ultimo per definire le trattative del calciomercato, dall’altoparlante l’annuncio: Maradona è del Napoli.