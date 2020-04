Andrea Piatto, Comune di Acerra: “Coronavirus? Bisogna cambiare stile di vita”

Andrea Piatto, presidente del consiglio comunale di Acerra, ha concesso un’intervista ai microfoni di ForzAzzurri.

Con Andrea Piatto ci siamo soffermati sulle manovre per far ripartire l’economia locale e sullo stile di vita da adottare al termine dell’emergenza.

Come giudica le ordinanze regionali del presidente De Luca?

“Le ordinanze si giudicano in base ai risultati, la Campania è una della regioni che ha registrato il minor numero di contagi, il giudizio non può che essere positivo.”

Come sta reagendo la popolazione di Acerra alle restrizioni?

“Credo che Acerra sia tra i comuni della provincia che ha avuto i risultati minori sulla mobilità. Molti si meravigliano della capacità di rispettare le regole sul distanziamento, invece chi amministra a livello locale da tempo sa come risponde bene il cittadino a delle restrizioni atte a salvaguardare l’intera comunità. I cittadini sono sempre più avanti della politica, è quest’ultima che deve imparare dai cittadini.“

Quali saranno le conseguenze sull’economia locale?

“Acerra è una città inserita nel sistema regione che a sua volta è inserita nel sistema Italia e così via. Questo per dire che il discorso va visto ad ampio raggio, continuo a sostenere che bisogna cogliere l’occasione per correggere i nostri stili di vita. Sempre da più parti si parla dell’ esigenza di voler tornare alla normalità, senza comprendere che è proprio quella normalità a dover subire delle correzioni. Bisogna impostare una nuova normalità partendo dal presupposto che dobbiamo imparare ad abitare meglio questo pianeta. Lo viviamo ritenendo di essere una specie che ha il predominio sulle altre, non è così, siamo democraticamente in parità con le altre specie. Dobbiamo ricercare un equilibrio più avanzato non solo dal punto di vista produttivo ma, facendo riferimento a quanto già detto, dal punto di vista del nostro stile di vita. Faccio un esempio banale, non si può circolare con tre cellulari ed essere allo stesso tempo contrari al 5G. C’è bisogno di comprendere che bisogna tornare ad una vita più sana, vivere più a lungo non significa vivere meglio, bisogna mettere più vita nella vita.“

Ci saranno manovre comunali per favorire la ripartenza di Acerra?

“Anche il Comune di Acerra sta avanzando per fasi. In un primo momento ci siamo preoccupati di far rispettare tutte le norme al fine di consentire il distanziamento sociale. Tutte le misure da mettere in atto con i fondi comunali le abbiamo rimandate ad una seconda fase in quanto c’è la volontà ed il bisogno di comprendere quanto sarà lungo il blocco, in funzione di ciò attiveremo tutte le azioni possibili a livello locale. Nel quotidiano punto di situazione con il sindaco (Raffaele Lettieri, ndr), stiamo ipotizzando di sostenere di un progetto di mobilità ciclistica che consenta di spostarsi senza utilizzare il trasporto pubblico garantendo così il distanziamento e la sostenibilità. Agiremo accanto ad imprese e famiglie, aggiungendoci alle misure che Regione e Governo stanno programmando, nel tentativo di cambiare i tempi e lo stile di vita della città.”

Prima parlava di specie umana, al termine dell’emergenza si tornerà lentamente alle vecchie abitudini sbagliate oppure pensa che ci potrà essere un cambiamento reale?

“Questa è una bella domanda che meriterebbe una risposta molto articolata proprio per quella che è la mia visione della società e della politica. E’ in corso un grande dibattito sui fondi europei, il MES o altre misure, con la preoccupazione comune di individuare le risorse a sostegno dell’economia. Il punto focale diventa il come queste risorse debbano poi essere impiegate. In questo panorama politico mondiale le parti politiche sembrano avere ricette che si somigliano ma penso che bisognerebbe adottare una filosofia completamente diversa, il “green deal” che detta l’Europa. Corriamo il rischio che una volta ripartito il sistema economico a pieno regime, immaginando in maniera ottimistica anche un importante slancio, potremmo ritrovarci a dover fronteggiare tra 7-8 anni un nuovo virus che azzererà tutta la ricchezza accumulata.

Allora mi chiedo, qual è la lezione imparata da questa emergenza? A mio avviso c’è bisogno di costruire ricchezza nel pieno rispetto dell’impronta ecologica, ricordando che non siamo padroni a casa nostra. Viviamo in un mondo senza barriere dove un piccolo virus può mettere in ginocchio le potenze mondiali. Il grande tema è questo, cogliamo l’indicazione che arriva con l’enciclica di Papa Francesco “Laudato si”, impieghiamo le risorse al fine di riconvertire i nostri stili di vita, concediamo al COVID-19 di essere stato un’occasione per l’umanità altrimenti sarà l’ennesimo incidente di percorso che non ha insegnato nulla a nessuno.”

A livello nazionale c’è qualche evento che le ha dato particolarmente fastidio, mi riferisco a speculazioni, sciacallaggio, polemiche ecc.?

“La cosa che mi ha dato più fastidio è che non si comprende che in momenti come questo bisogna evitare di mettere in atto qualsiasi tentativo di speculazione elettorale, i cittadini sono molto più avanti delle battaglie politiche strumentali. Non mi è piaciuta l’idea che ogni regione camminasse per conto proprio e che non ci fosse un filo conduttore. Aggiungo inoltre che questa vicenda ha fatto emergere che le grandi potenze occidentali hanno piani di protezione civile per terremoti, alluvioni, razzismo che prevedono un protocollo ma nessuno ha mai costruito un piano che potesse fronteggiare una pandemia. Tutte le azioni che sono state poste in essere sono state studiate ad emergenza in corso, stiamo imparando durante il processo e penso sia un’attenuante per tutti. Superata questa fase – conclude Andrea Piatto – ovviamente va impostato un piano da mettere in campo qualora di verificasse in futuro la stessa tipologia di emergenza.”

