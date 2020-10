Filippo Inzaghi: “La Lazio non ha lo stesso organico del Napoli”

Filippo Inzaghi, confronto tra Napoli e Lazio

Filippo Inzaghi, intervenuto nel corso del Festival del Calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente. Ecco quanto riportato:

“Simone era più bravo di me, ma è stato sfortunato dal punto di vista fisico. Ha segnato 4 gol in una partita di Champions, non ci sono riuscito nemmeno io. Senza il problema alla schiena avrebbe fatto meglio di me perché come doti tecniche era meglio di me. Simone e la Lazio sono stati bravissimi nella scorsa stagione anche perché i bancocelesti non hanno la panchina di squadre come Juventus, Inter e Napoli.”

