Libero Quotidiano – “Finale di stagione dimostra che il Napoli ha ancora ampi margini di miglioramento”.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermato sul cammino del Napoli e sulle recenti difficoltà riscontrate in campo:

“La stanchezza non è fisica perché per tre quarti di stagione il Napoli è andato per inerzia. È mentale. La più grande forza dei futuri campioni d’Italia, infatti, è stata l’annullamento di qualsiasi pensiero. Saper giocare e basta, godendosi ogni singola partita come se fosse un’amichevole. Il Napoli si è sempre concentrato sul suo gioco e basta, come se il campionato fosse una lunga prova accademica senza esami finali. Logico che quando arriva il momento del giudizio, la squadra fatichi. Ha vissuto un’intera annata senza tensione, per meriti, ma comunque senza.

Questo finale di stagione dimostra che il Napoli ha ancora ampi margini di miglioramento. Il gioco e i giocatori ci sono, la solidità mentale può crescere. Lo scudetto ne porterà una fetta in più. I giocatori saranno diversi al prossimo raduno, avranno più fiducia e accadrà senza che se ne accorgano. È la dote di un grande titolo. L’unica accortezza è non trasformarla in superficialità. A Spalletti toccherà un nuovo lavoro psicologico, trovare nuove motivazioni per ricominciare e avviare un ciclo. Il Napoli può farlo per le qualità in rosa, l’età e il bilancio ma servirà uno sforzo superiore a quello di quest’anno”.

