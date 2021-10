Fiorentina, Biraghi: “Contro il Napoli per fare bene, Italiano ci ha cambiato”

Fiorentina, Biraghi in vista del Napoli

Il difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi, è intervenuto in diretta ai microfoni del Tgr Toscana dove ha analizzato il momento dei viola in vista della sfida al Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Ho sempre dato tutto per la Fiorentina, ho sempre sputato il sangue e sono sempre uscito dal campo con la maglia sudata, senza mai risparmiare niente. Da quando è arrivato il mister abbiamo iniziato a giocare in un certo modo e mettere pressione all’avversario fin da subito è una delle caratteristiche che ci ha fatto fare buone prestazioni finora. Il nostro atteggiamento non cambia anche se giochiamo contro la prima della classe”.

