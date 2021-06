Fiorentina, scelto il sostituto di Gattuso: Italiano, pronto un biennale

Fiorentina, scelto il sostituto di Gattuso

Fiorentina, scelto il sostituto di Gattuso, si tratta di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com i contatti tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina sono sempre più frequenti. Il club viola in queste ore è al lavoro per limare i dettagli del contratto che sarà di durata biennale con opzione per il terzo anno.

Salvo sorprese le prossime ore serviranno per limare gli ultimi cavilli burocratici e arrivare poi alla fumata bianca. Dunque Italiano si avvicina sempre di più alla panchina viola.

