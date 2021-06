Mercato Napoli – Emerson Palmieri prima scelta: si tenta un’operazione in stile Bakayoko

Mercato Napoli, Emerson Palmieri prima scelta

Mercato Napoli – Emerson Palmieri è la prima scelta per il club azzurro, il terzino italo-brasiliano in forza al Chelsea continua ad essere seguito dal Napoli. La conferma arriva anche da Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui Emerson Palmieri è l’opzione numero uno sulla fascia sinistra. L’operazione è complicata ma il club partenopeo proverà a convincere il Chelsea con un’operazione in stile Bakayoko, quindi in prestito secco.

