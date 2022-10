Corriere del Mezzogiorno – Follia Napoli, potrebbe qualificarsi con due giornate di anticipo.

Secondo il quotidiano, il Napoli potrebbe qualificarsi alla fase a eliminazione in Champions League, con due giorni d’anticipo:

“L’Ajax sta giocando con Kudus adattato nel ruolo di centravanti ma ha altre soluzioni di maggiore fisicità come Brobbey, il Napoli è ancora orfano di Osimhen, che dovrebbe rientrare a Cremona.

Spalletti sa bene che le vittorie contro il Liverpool e il Glasgow Rangers hanno cambiato il girone del Napoli che potrebbe addirittura portare a casa l’accesso agli ottavi di finale con due turni d’anticipo, cosa mai accaduta nella storia del club azzurro. C’è una montagna da scalare, la doppia sfida contro l’Ajax arrabbiato per gli ultimi risultati, soprattutto il pareggio casalingo di sabato sera contro i Go Ahead Eagles.

La forte voglia di non fermarsi sul più bello c’è, si coglie tra le righe, del resto il Napoli sta coltivando ambizioni e prospettive importanti partita dopo partita”.

