Folorunsho, rientro importante anche per novità tattiche

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul reintegro di Michael Folorunsho in squadra. Il giocatore torna a essere un elemento prezioso per Conte, con il quale ha avuto finalmente il chiarimento tanto atteso. Grazie alla sua presenza, Conte può anche attuare novità tattiche interessanti. “È rimasto a Napoli ed è stato inserito nella lista dei 25 per il campionato. Il disgelo con Antonio Conte è cominciato la scorsa settimana e ieri c’è stato un segnale molto concreto: Folorunsho è tornato ad allenarsi in gruppo. Il suo rientro è importante anche per le novità tattiche (il centrocampo a tre) che il condottiero azzurro sta valutando dopo la sosta”.

