Formisano: “Divertente la maglia di Natale, altre sorprese nel corso della stagione”

Formisano sulle novità riguardo le maglie e il calendario della SSC Napoli

Alessandro Formisano head of operation del Calcio Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli annunciando che ci saranno novità riguardo le maglie azzurre. Di seguito le sue dichiarazioni:

Formisano:

“Abbiamo la possibilità di accendere i fari su determinati temi e dobbiamo farlo. La guerra in Ucraina e disinnescare ogni conflitto dovrebbe essere il primo obiettivo del 2023 per tutti.

Grande disponibilità per il calendario da parte di tutti i calciatori che sanno di partecipare ad un’iniziativa poco invasiva.

Con il Villarreal abbiamo avuto il pubblico da campionato e contro il Lille qualche spettatore in meno, ma abbiamo fatto di tutto per permettere ai tifosi del Napoli di avere un momento di svago.

Ampliare la gamma delle nostre maglie è qualcosa di divertente come la maglia di Natale e faremo altre sorprese nel corso della stagione”.

