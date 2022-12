Napoli, male le amichevoli: due sconfitte consecutive e 7 gol subiti

Dopo la sconfitta per 2-3 contro il Villarreal il Napoli incassa ben 4 gol dal Lille

Sono due sconfitte ininfluenti quelle incassate dal Napoli nelle ultime due uscite al Maradona. Dopo il 2-3 subito dal Villarreal degli ex Pepe Reina e Raul Albiol, ieri sera a Fuorigrotta è andata in scena un’altra brutta gara degli azzurri che davanti a più di 20.000 tifosi si sono resi protagonisti di quella che è sicuramente la peggiore prestazione di questa stagione e forse dell’intera gestione Spalletti.

Il match contro il Villarreal

Dopo le vittorie in Turchia su Crystal Palace e Antalyaspor gli azzurri capitolano alla prima amichevole tra le mura amiche. Se nelle prime due uscite gli azzurri parevano un po’ sulle gambe le prestazioni ed i risultati gli hanno dato ragione, così non è stato contro gli spagnoli. La prima frazione termina in pareggio, al vantaggio di Capoue al 12′ risponde subito Osimhen al 14′. Nella ripresa i Submarinos Amarillos trovano il doppio vantaggio con Jackson al 67′ e Gerard Moreno 70′. Chiude la gara il gol di Kvaratskhelia su rigore che blocca definitivamente il risultato sul 2-3.

Se nella gara precedente il Napoli ha fatto vedere sprazzi di quanto ha fatto in campionato e in Champions League, contro i francesi è notte fonda dall’inizio alla fine. Dagli spalti del Maradona si fanno più timidi gli appalusi e si fa strada qualche fischio in più, il sentimento dei tifosi allo stadio e sui social è lo stesso: “Va bene che sono gare amichevoli, però…”. L’ex club di Victor Osimhen domina la gara e segna 4 gol, a poco vale il gol della bandiera nel finale di gara di Raspadori. Al fischio finale il risultato è di 1-4.

Per ora non c’è bisogno di allarmarsi, visto che alla ripartenza della stagione mancano ancora oltre 12 giorni e si rivedranno anche i nazionali di ritorno dagli impegni del mondiale. Spalletti ha voluto provare diverse soluzioni e in gare amichevoli si può tranquillamente sperimentare, allo stesso tempo sono stati diversi i titolari che sono scesi in campo nelle ultime due uscite e che non hanno reso al massimo. Forse sarebbe meglio dire stop agli esperimenti e concentrarsi sui prossimi avversari, dato che il prossimo 4 gennaio ad aspettare Osimhen e compagni c’è l’Inter a San Siro.

