La Salernitana ha chiesto Demme al Napoli: l’indiscrezione

Secondo il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti la Salernitana avrebbe chiesto il centrocampista Diego Demme al Napoli.

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha riportato le ultime in merito al mercato della Salernitana, che avrebbe chiesto al Napoli il centrocampista italo tedesco Diego Demme.

“Ochoa sbarcherà in Italia fra poche ore e si metterà subito a disposizione dei nuovi compagni. Questo testimonia anche le ambizioni di una Salernitana che forse non si accontenta più della “semplice” salvezza. L’infortunio di Sepe è stato coperto nel miglior modo possibile, soprattutto se si guarda anche alla notorietà del calciatore in questione (oltre che della bravura: ha parato in Qatar un rigore a Lewandvski…). Salernitana che chiede anche Demme al Napoli e che ha la necessità di sostituire Mazzocchi e Maggiore, anche loro infortunati.”

