Futuro Gasperini, domani incontro con l’Atalanta

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dovrebbe incontrare domani la Società bergamasca per parlare di futuro.

Dopo la vittoria dell’Europa League per Gian Piero Gasperini sarebbe arrivato il momento di discutere del proprio futuro con l’Atalanta.

Tuttomercatoweb ha descritto la situazione nel dettaglio:

“Già, perché ora è arrivato il momento che Gian Piero Gasperini e l’Atalanta si incontrino. E decidano, insieme, cosa fare. Non oggi, perché oggi è il tempo della festa, del rientro da Dublino e dell’abbraccio di Bergamo. Ma, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il summit tra il tecnico piemontese e la dirigenza della Dea, con patron Percassi che ovviamente sarà presente, andrà in scena nella giornata di domani. A sbornia smaltita, Percassi e Gasperini si guarderanno negli occhi e decideranno il da farsi: chiudere il ciclo dopo otto anni con quest’Europa League o andare avanti insieme e puntare ancora più in alto?

Lì, ad aspettare, si sa, c’è il Napoli. Per Aurelio De Laurentiis Gasperini è la prima scelta, l’uomo giusto a cui affidare la rifondazione dopo quest’annata balorda. Ma dovrà essere l’allenatore a decidere, ovviamente. Ieri, dopo il il trionfo con il Bayer Leverkusen, Gasp si è lasciato andare a una metafora: “Domani torniamo a Bergamo e faremo festa. Ho solo il rammarico di non aver fatto giocare tutti abbastanza, ed è per questo che li ringrazio ancora più calorosamente. Se resto all’Atalanta? Sono in una situazione in cui hai una moglie con tre figli ma trovi una donna bellissima”. Chissà se questa donna così bella riuscirà a portarlo via da sua moglie.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Report SSC Napoli: si ferma Rrahmani, aggiornamenti su Osimhen e Zielinski

De Laurentiis in Senato: “Governo intervenga con modifiche legislative su stadi, infrastrutture e ricatti procuratori”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi