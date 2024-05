Radio Napoli Centrale – Chiariello: “Gasperini? Lo ha scelto Manna, ADL è d’accordo”

Umberto Chiariello, è intervenuto in diretta a ‘Un Calcio alla Radio‘: “Manna avrà grande spazio e ce l’ha già. Gasperini è una scelta sua che De Laurentiis condivide ed il sorpasso di Gasperini su Conte è voluto proprio da lui. Ieri è arrivato a Castel Volturno con Chiavelli, un uomo autorevole, prezioso, a Napoli gode quasi di cattiva stampa, ad avercene di Chiavelli. Insieme sono andati a parlare con ogni singolo calciatore, altro segno di discontinuità. Se è vero che i calciatori abbiano detto a Manna che preferiscono avere Conte per un grande rilancio – come dice la Gazzetta dello Sport – può essere un segnale importante. Chissà se in società verranno ascoltati, ma Manna è il primo sponsor di Gasperini e se vince è ancora più probabile che possa venire. Questi fori segni di discontinuità, mi fanno capire che De Laurentiis, colto, intelligente, preparato e visionario, farà il centro sportivo. Ci divertiremo, insultatemi pure. Manna sarà l’uomo dei giovani e della Next Generation, perché lui ha questa specialità. Fidatevi”.

