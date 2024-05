Napoli-Lecce, Calzona dovrà fare a meno di due azzurri

Francesco Calzona sarebbe costretto a rinunciare a due azzurri in occasione della sfida tra Napoli e Lecce.

Mancano pochi giorni a Napoli-Lecce ed Il Mattino ha riportato il punto della situazione in casa azzurra.

Di seguito quanto si legge:

“Calzona potrebbe avere più di un problema con gli infortunati. Ieri infatti da Castel Volturno è arrivata l’ennesima brutta notizia con l’infortunio di Amir Rrahmani. Il centrale difensivo lamenta una tendinopatia che lo ha costretto a lavorare soltanto in palestra. A questo punto, è in dubbio la sua presenza in campo per Napoli-Lecce e al suo posto dovrebbe giocare Juan Jesus in coppia con Ostigard, con il norvegese nel ruolo di centrale di destra. Napoli-Lecce però vedrà anche l’assenza di Mario Rui, le cui chances di giocare contro il Lecce diminuiscono progressivamente: al suo posto il solito Olivera. Discorso diverso, invece, per Osimhen e Zielinski. Entrambi sono sulla via del completo recupero ed hanno messo nel mirino l’ultimo atto della stagione per salutare i tifosi azzurri visto che lasceranno il Napoli a fine campionato. Dunque ci sono speranze di vederli titolari domenica al Maradona.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Report SSC Napoli: si ferma Rrahmani, aggiornamenti su Osimhen e Zielinski

De Laurentiis in Senato: “Governo intervenga con modifiche legislative su stadi, infrastrutture e ricatti procuratori”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi