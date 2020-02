Rinnovo Mertens, il belga chiede 6.5 milioni di euro: ecco l’offerta di ADL, i dettagli

Secondo quanto ha riferito Ciro Venerato ieri a TV Luna, il Napoli per Mertens alzerà la proposta ad un biennale da 4,5mln di euro garantiti più 1mln facilmente raggiungibile con pochi gol ed il quarto posto. 5,5mln di euro in totale, ma anche un bonus alla firma perché il giocatore vuole essere riacquistato e che ADL potrebbe accordare intorno a 1,5mln di euro. Gli agenti del belga inizialmente avevano chiesto 8 milioni, una richiesta fuori mercato. Successivamente si è scesi intorno ai 6,5 milioni. Il calciatore non è interessato al Monaco.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fedele su Gattuso:”Cambio modulo sbagliato, Demme non doveva uscire”

Modugno:”Il calcio del Napoli più efficace in trasferta”

Calciomercato – Napoli, l’idea Jeremie Boga è concreta

Gattuso:”Dobbiamo arrivare ai 40 punti. Mertens? Fenomeno”

Ultim’ora – Mertens e Napoli, c’è la volontà di rinnovare

Mario Giuffredi: “Hysaj tornerà presto in campo, Ancelotti lo stava massacrando”

Gattuso? Se vincesse la Coppa Italia si creerebbero i presupposti per una carriera alla Inzaghi

Iezzo: ”Gattuso? Forse è la prima volta che un allenatore dice in pubblico quello che pensa”

Allan escluso dalla trasferta di Cagliari: Alvino svela un retroscena!

Benevento, Vigorito: “Non potrei rifiutare una collaborazione con il Napoli. Ci ispiriamo al modello Atalanta”