Futuro Koulibaly, l’agente lavora per presentare offerta ad ADL. I dettagli

Futuro Koulibaly, l’agente lavora per presentare un’offerta a De Laurentiis

Futuro Koulibaly, questa è la settimana chiave per prendere decisioni, è quanto si legge sull’edizione online de la Repubblica. Il difensore senegalese ha il contratto in scadenza tra un anno, con un ingaggio di 6.5 milioni e, al momento, non intende accettare proposte di rinnovo al ribasso.

Il suo agente Fali Ramadani ha intenzione di presentare un’offerta a De Laurentiis: “La valutazione è di 40 milioni di euro. L’opzione preferita di Koulibaly è il Barcellona: Xavi ha dato l’ok all’acquisto, ma il primo obiettivo dei blaugrana è Koundé del Siviglia.

Questa settimana sarà decisiva: De Laurentiis rientrerà tra domani e giovedì da Los Angeles e si dedicherà ad una vera e propria full immersion di mercato durante il ritiro a Dimaro-Folgarida. Koulibaly piace anche alla Juventus per il post De Ligt: agli amici, però, ha confidato che non ha intenzione di prendere in considerazione il trasferimento in bianconero per rispetto nei confronti dei tifosi del Napoli”.

