Futuro Koulibaly, sirene spagnole, il Barcellona fa sul serio

Quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly? Il difensore del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023 e Ramadani, il suo agente, è atteso in Italia la prossima settimana. L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: “Il Barça è interessato al totem della difesa azzurra e attende sviluppi in merito alla questione del rinnovo. De Laurentiis ha fissato la valutazione di partenza di Kalidou: 40 milioni di euro. Xavi lo ritiene un perfetto erede di Piqué. L’incontro tra il presidente e Ramadani, insomma, sarà decisivo: sia per capire la portata delle offerte eventuali, sia per capire quali e quanti margini ci sono per rinnovare e indossare la fascia di capitano”.