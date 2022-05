Rrahmani verso il rinnovo, voglia di continuare insieme da entrambe le parti

Rrahmani è la grande rivelazione di questa stagione, con Koulibaly è diventato pilastro difensivo, la società comincerà presto a parlare di rinnovo col suo agente. L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: “Il suo contratto scadrà nel 2024 e qualche club inglese ha già chiesto info al suo manager, Aliaj, ex difensore della Nazionale albanese che come Ramadani incontrerà presto il Napoli per parlare del futuro. Facciamo anche la prossima settimana: e va da sé che con Koulibaly in bilico, la conferma di Rrahmani diventa un punto importante se non addirittura fondamentale per la programmazione”.